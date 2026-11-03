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Бащата на Белингам вкара седем гола в дебюта си за Англия

  • 3 ное 2026 | 18:08
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Бащата на Белингам вкара седем гола в дебюта си за Англия

Бащата на Джуд БелингамМарк, направи впечатляващ дебют за ветераните на Англия до 50 години, след като отбеляза цели седем гола при разгромната победа с 13:1 над Република Ирландия. 50-годишният бивш нападател се разписа шест пъти още през първото полувреме, а след почивката добави още едно попадение и асистенция.

Марк получи първата си повиквателна за националния отбор на Англия и се появи в атака редом до играещия мениджър Стив Едкинс. Той има зад гърба си 17-годишна кариера в аматьорския и полупрофесионалния футбол, през която е защитавал цветовете на 22 различни клуба, сред които Лиймингтън, Бромсгроув Спортинг, Челтнъм и Нюпорт Каунти. Прекрати активната си кариера през 2019 година, но продължи да участва в турнири за ветерани. Със седемте си гола срещу Ирландия той показа, че головият му нюх не е изчезнал с годините.

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