Легенда на Ман Юнайтед призова Мартинес да бъде изгонен

Бившият халф на Манчестър Юнайтед Ники Бът отправи остри критики към Лисандро Мартинес и призова аржентинският защитник да бъде продаден. Повод за гневната му реакция стана червеният картон на бранителя при загубата с 0:2 от Челси, но Бът не спести критиките си и за поведението на футболиста през последните седмици и изрази съгласието си призива Мартинес да бъде изваден от състава и да се стигне до раздяла с него.

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„Това момче е блъфьор, категорично. Просто блъфьор. Наричат го Касапина, но представянето му напоследък е изключително слабо. А след това има наглостта да излезе в интервю и да критикува ръководството за трансферната политика, при положение че самият той не играе добре. Ако клубът реши да привлече нови футболисти, трябва да внимава, защото той ще бъде един от първите, които могат да бъдат заменени“, заяви Бът.

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Най-сериозните обвинения бяха насочени към поведението на Мартинес при поражението от Челси, когато защитникът получи два жълти картона в рамките на малко повече от минута, след като удари с лакът Уесли Фофана в наказателното поле. „Той сам се провали с тази постъпка. Причината е, че не е достатъчно силен, за да се справя нормално в защита, и решава да търси преки пътища, да мами и да удря противника. Така оставя останалите десет футболисти да се оправят сами“, коментира бившият халф.

Бът засегна и участието на Мартинес в демонстрацията с аржентинското знаме по време на Световното първенство това лято, когато играчи на националния отбор показаха транспарант с послание, че Фолклендските острови принадлежат на Аржентина. Според него защитникът не може да очаква подкрепа и снизхождение от английските фенове, когато не се представя добре за клубния си отбор.

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Снимки: Gettyimages