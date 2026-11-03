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Рууни предизвика Карагър на боксов мач

  • 3 ное 2026 | 18:37
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Рууни предизвика Карагър на боксов мач

Уейн Рууни отправи предизвикателство към бившия защитник на Ливърпул Джейми Карагър за боксов мач. Легендата на Манчестър Юнайтед заяви, че с удоволствие би се изправил срещу своя телевизионен опонент на ринга, като отправи директното послание по време на посещение в боксов клуб.

Бих искал адски много да се изправя срещу Карагър, така че можете да му предадете. Кара, наистина искам да те срещна на ринга. Обичам бокса. Обичам да гледам бокс, но не бях достатъчно добър, за да поема по този път. Това е спортът, с който съм израснал. Винаги съм смятал, че възможността да играя за Евертън още на 16 години до голяма степен се дължеше и на бокса. Той ми помогна да развия краката и физиката си. Именно това ти е необходимо, за да имаш сила“, заяви Рууни.

Интересът на бившия нападател към бокса не е тайна. През 2015 година той стана известен с видео от спаринг в дома си, на което беше нокаутиран от бившия си съотборник в Манчестър Юнайтед Фил Бардсли. Няколко дни по-късно Рууни дори имитира нокаут при празнуването на свой гол срещу Тотнъм.

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