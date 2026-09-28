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БФБорба: Самият факт на внесени кандидатури не предопределя провеждането на избор за нов председател

  • 28 сеп 2026 | 15:43
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БФБорба: Самият факт на внесени кандидатури не предопределя провеждането на избор за нов председател

Българската федерация по борба информира, че в деловодството на централата са внесени две кандидатури за председател на федерацията.

"Кандидатурите ще бъдат разгледани от извънредното Общо събрание, насрочено за 17 октомври 2026 г., при условие че изобщо се стигне до гласуване за нов председател.

Първата кандидатура е на Тодор Ангелов, издигнат от Спортен клуб по борба "Юнак-Локомотив" - Русе.

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Втората кандидатура е на Мирослав Гочев, издигнат от шест клуба по борба – "Ангел Гочев" - Созопол, "Стефан Иванов" - Приморско, АСК "Сливен" - Сливен, "Загорец" - Нова Загора, "Бургас" - Бургас, и "Черноморец" - Бургас. Така кандидатурата на Мирослав Гочев към настоящия момент събира шест пъти повече клубна подкрепа от другата", пишат от федерацията на официалния си сайт.

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"Двете кандидатури ще бъдат представени на вниманието на делегатите на извънредното Общо събрание и ще бъдат разгледани в съответствие с дневния ред и устава на БФБорба.

Управителният съвет на федерацията подчертава, че самият факт на внесени кандидатури не предопределя провеждането на избор за нов председател. Това ще зависи от съответните процедури и решенията на Общото събрание", добавят от централата по борба.

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