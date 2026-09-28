Черна Гора излезе начело след надстрелване с Армения

Отборът на Черна гора оглави временното класиране на група 2 в третото ниво на турнира на УЕФА Лига на нациите, след като се наложи в резултатен мач с 3:2 при гостуването си на тима на Армения.

Така след два мача балканците имат пълен актив от шест точки, докато арменците са с една победа и една загуба, която временно ги позиционира на втората позиция.

Паралелно с този мач се изигра и другият от групата, а там стартиралите с фалстарт Кипър и Латвия запазиха преднината на Армения на подгласническото място, правейки нулево реми.

Двубоят на Републиканския стадион "Вазген Саркисян" в арменската столица Ереван имаше вълнуваща развръзка, в която съперниците демонстрираха сериозна воля. Гостите от Черна гора повеждаха на два пъти, докато домакините на два пъти изравняха, а в крайна сметка балканските "орли" показаха повече характер и в самия край отбелязаха трето попадение, което прати трите точки по посока бреговете на Адриатическо море.

Така в средата на първото полувреме Ерик Пилоян (20') си вкара злощастен автогол и даде предимство на черногорците. В първия момент останаха съмнения, че е имало нелегитимна игра при падането на попадението, но това бе отречено след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР и главният съдия Хосе Мунуера от Испания посочи центъра.

Все пак домакините се вдигнаха и успяха да изравнят четвърт час по-късно благодарение на точния удар на Артур Серобян (34'), но радостта продължи едва четири минути и Никола Кръстович (38') върна аванса, благодарение на който селекцията на Марко Вучинич се оттегли на почивката с попадение аванс.

То бе заличено в средата на второто полувреме, когато Едуард Сперцян (65') даде надеждите на своите, че не трябва да се примиряват с поражението.

Нататък нещата отиваха към равенство, но минута преди края на редовното време Ристо Радунович направи решителния пас към Алекса Латкович (89') и се разписа. Както при първото попадение за балканците, така и при това се наложи намеса на системата ВАР и за втори път преразглеждането се произнесе в полза на гостите, за да официализира промяната в резултата, който до края повече не се промени.

По този начин Черна гора гледа с голямо самочувствие напред и даде много сериозна заявка за изкачване в Лига "В". Разбира се, до този момент бе измината едва една трета от целия път и тепърва предстои гостуване на Латвия, от което трябва да бъде извлечен максимумът.

За Армения пък нищо не е приключило и борбата за директна промоция в горния ешалон изобщо не е мъртва. Единственото, което страната на границата между Европа и Азия трябва да направи, е да извлече положителен резултат от визитата на Кипър в края на тази седмица.

И двете срещи от групата предстоят на 2-ри октомври (петък) от 19:00 часа българско време, като те ще сложат край на настоящата национална пауза за четирите тима от група 2 на Лига "В".

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