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Късметът не беше с Йоанис Питас срещу Латвия

  • 28 сеп 2026 | 21:12
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Късметът не беше с Йоанис Питас срещу Латвия

Латвия и Кипър записаха нулево равенство в двубой от група 2 на Лига “С” на Лига на нациите, игран в Рига. Точка е първа и за двата тима, които в първия кръг записаха загуби. В другия мач от групата Черна гора надви Армения с 3:2 като гост.

Пълни 90 минути за кипърците записа нападателят на ЦСКА Йоанис Питас. Шансът обаче не беше на негова страна в няколко случая, което попречи на отбора му да спечели. Гостите доминираха и имаха повече чисти ситуация, но така и не успяха да намерят мрежата.

Вратарят на латвийците спаси сигурен гол след изстрел отблизо на Питас в 17-ата минута. В края на полувремето пък малко не достигна на офанзивния играч да изпрати топката във вратата с глава. В 88-ата изнервеният Питас получи жълт картон, след като влезе в словесен спор с капитан на латвийците Антонийс Черномордийс.

При последното си положение за гол гостите удариха греда в добавеното време чрез Маркъс Едуардс.

Кипър ще приеме Латвия още следващия понеделник (5 октомври), а преди това в петък Питас и неговите съотборници ще са домакини и на Армения, а Латвия ще посрещне Черна гора.

Победителят в групата директно се изкачва в лига “В”, а вторият ще играе в плейофите за промоция. Тази година изпадащи няма да има, защото от следващото издание на турнира дивизиите се съкращават от четири на три.

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