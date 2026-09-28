Грузия не успя да вкара и срещу Украйна

Националните отбори на Грузия и Украйна завършиха наравно 0:0 в Тбилиси в срещата помежду им от група 2 на дивизия “B” в Лигата на нациите. Така домакините не успяха да надвият този опонент в осми пореден мач помежду им, като това беше дебют на новия им селекционер Рамаз Сванадзе.

В днешния двубой грузинците бяха по-опасният тим, който отправи два пъти повече удари от гостите. Въпреки това Хвича Кварацхелия и компания във второ поредно домакинство не успяха да отбележат гол след загубата с 0:1 от Северна Ирландия. Украинците пък отново запазиха мрежата си суха, както беше при успеха с 1:0 във визитата на Унгария. Така те вече имат 4 пункта в актива си, докато Грузия спечели първата си точка в групата.

🤝 A 0-0 draw in the Georgia 🆚 Ukraine match 🇺🇦



🔜 The Blue-and-Yellows will play their next UEFA Nations League game against Northern Ireland in Trnava on October 2.#Ukraine #GeorgiaUkraine #UNL pic.twitter.com/Om8x0Mad1a — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) September 28, 2026

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Снимки: Gettyimages