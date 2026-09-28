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Грузия не успя да вкара и срещу Украйна

  • 28 сеп 2026 | 21:30
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Грузия не успя да вкара и срещу Украйна

Националните отбори на Грузия и Украйна завършиха наравно 0:0 в Тбилиси в срещата помежду им от група 2 на дивизия “B” в Лигата на нациите. Така домакините не успяха да надвият този опонент в осми пореден мач помежду им, като това беше дебют на новия им селекционер Рамаз Сванадзе.

В днешния двубой грузинците бяха по-опасният тим, който отправи два пъти повече удари от гостите. Въпреки това Хвича Кварацхелия и компания във второ поредно домакинство не успяха да отбележат гол след загубата с 0:1 от Северна Ирландия. Украинците пък отново запазиха мрежата си суха, както беше при успеха с 1:0 във визитата на Унгария. Така те вече имат 4 пункта в актива си, докато Грузия спечели първата си точка в групата.

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Снимки: Gettyimages

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