Та: Просто не се справихме достатъчно добре

Йонатан Та коментира шокиращото поражение на Германия у дома с 0:1 от Гърция в срещата от втория кръг на Лигата на нациите.

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“Не беше лесен мач. Честно казано, просто не се справихме достатъчно добре. Разбира се, имахме няколко възможности, в които ставаме опасни, и ако ги бяхме използвали, мачът може би щеше да изглежда различно.

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Но това, което те ни предложиха – че не пресират толкова високо и че всъщност можехме да сме по-доминиращи с топка – просто не успяхме да го използваме в наша полза. Накрая те си получиха моментите за бърз преход, стигнаха до една или друга възможност и вкараха едната от тях”, каза Та.

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