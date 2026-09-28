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Та: Просто не се справихме достатъчно добре

  • 28 сеп 2026 | 06:33
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Та: Просто не се справихме достатъчно добре

Йонатан Та коментира шокиращото поражение на Германия у дома с 0:1 от Гърция в срещата от втория кръг на Лигата на нациите.

Германия на Клоп се сгромоляса у дома срещу Гърция
Германия на Клоп се сгромоляса у дома срещу Гърция

“Не беше лесен мач. Честно казано, просто не се справихме достатъчно добре. Разбира се, имахме няколко възможности, в които ставаме опасни, и ако ги бяхме използвали, мачът може би щеше да изглежда различно.

Клоп: Нямахме право да загубим
Клоп: Нямахме право да загубим

Но това, което те ни предложиха – че не пресират толкова високо и че всъщност можехме да сме по-доминиращи с топка – просто не успяхме да го използваме в наша полза. Накрая те си получиха моментите за бърз преход, стигнаха до една или друга възможност и вкараха едната от тях”, каза Та.

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