Порзингис има здравословни проблеми и не се докога няма да може да играе

Центърът на Голдън Стейт Уориърс Кристапс Порзингис има здравословни проблеми и няма да играе за неопределен период от време. Това съобщи генералният мениджър на тима Майк Дънлийви по време на медийния ден на тима, бележещ старта на предсезонната подготовка.

"Кристапс беше тук миналата седмица и всичко изглеждаше нормално. Нямам обаче информация кога отново той ще играе. Надявам се да е скоро", каза Дънлийви.

Латвиецът няма да отиде до Хавай, където неговите съотборници ще проведат предсезонната си подготовка. През последните сезони той има почти постоянни здравословни проблеми, за които обаче Националната баскетболна асоциация не разкрива подробности. През март тази година старши треньорът на Уориърс Стийв Кър нарече заболяването му "мистериозно", а в понеделник каза, че е изненадан да разбере, че Порзингис отново е болен.

"Сега отиваме на лагер, на който очаквахме и той да присъства. Но в момента няма какво повече да кажа по въпроса", коментира Кър пред медиите.

Майк Дънлийви все пак не изключи възможността 218-сантиметровият латвиец да е готов за старта на сезона на 21 октомври срещу Лос Анджелис Лейкърс. Порзингис има договор с Уориърс за още два сезона, като ще получи общо 40 милиона долара.

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