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Зад кадър! Един забавен ден с ЦСКА

  • 28 сеп 2026 | 18:09
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Отборът на ЦСКА показа новите си екипи ексклузивно пред камерата на Sportal.bg на специален медиен ден в залата на "армейците".

Баскетболистите на Йордан Бозов ще се подвизават в червени и черни екипи през новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига.

18 Медиен ден на баскетболния ЦСКА

Всички играчи позираха за официална фотосесия на клуба, след което започна и забавната част от деня, в който "червените" играчи демонстрираха колко са добри в танците и закачките, а екипът на нашата медия не пропусна нищо от комичните и сериозните моменти в спортното съоръжение.

18 Медиен ден на баскетболния ЦСКА

Припомняме ви, че ЦСКА се завръща в елита на българския баскетбол след двугодишно отсъствие, като в първия си мач столичният гранд ще се изправи срещу друг новак в Лигата - Политехника. Срещата е на 10 октомври в залата на "армейците".

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Снимки: Борислав Цветанов

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