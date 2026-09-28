Изненадаха с торта едно от новите попълнения на Монтана

Защитата на шампионската титла и на купите на България и на Адриатическата лига са целите пред баскетболния тим на Монтана през новия сезон. Отборът ще преследва и добро представяне при дебютното си участие в турнира EuroCup. Това заяви кметът Златко Живков, който се срещна с баскетболистките и с треньорския щаб, за да им пожелае успех.

Монтана открива сезона с домакинство на хърватския Студио Загреб в турнира на Адриатическата лига. Мачът е в петък, 2 октомври, от 18:00 часа, в зала “Младост“. Преди днешната тренировка едно от новите попълнения Йована Савкович бе изненадана с торта за 21-ия си рожден ден.

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