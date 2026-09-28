Джейлън Дюрън отказа оферта от 200 милиона долара от Детройт Пистънс

Центърът на Детройт Пистънс Джейлън Дюрън отказа офертата на клубното ръководство за нов петгодишен договор на обща стойност 200 милиона долара.

22-годишният Дюрън е ограничен свободен агент, което поставя пред него две възможности - да приеме офертата на Пистънс или да се съгласи със стандартен едногодишен договор на стойност 9,6 милиона долара и следващото лято да бъде неограничен свободен агент.

Кралете на Европа пристигат в София! Ето цените на билетите за шоуто Апоел - Реал Мадрид

От щаба на Дюрън са заявили, че центърът няма да посети днешния медиен ден, с който се слага старт на предсезонната подготовка на "Буталата". Все още не е ясно и кога той ще приеме стандартната оферта или ще предпочете да чака още, надявайки се ръководството на клуба да увеличи още оригиналното си предложение.

През изминалия сезон Джейлън Дюрън записа първото си участие в "Мача на звездите". Той регистрира по 19,5 точки и 10,5 борби средно на мач, с което помогна на Детройт да завърши на първо място в редовния сезон в Източната конференция.

В плейофите обаче Пистънс имаха изключително разочароващо представяне, каквото в частност бе и това на самия Дюрън. Там той записа по 10,2 точки и 8,5 борби средно на мач, а Детройт отпадна във втория кръг на елиминациите, губейки с 3-4 победи от Кливланд Кавалиърс. Преди това тимът от Мичиган бе на прага на отпадането още в първия кръг, губейки с 1-3 от Орландо Меджик, но успя да се добере до обрат и да вземе тази серия след седем мача.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google