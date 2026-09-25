Интригуващи сблъсъци в седмия кръг при U15

Седмият кръг в Елитната група до 15 години ще предложи осем срещи, които ще се изиграят в неделя, 27 септември. ЦСКА влиза в програмата като лидер с 16 точки, следван от Национал с 15 и непобедения Левски с 14.

Кръгът започва в 9:00 часа с двубоя между Септември и Славия. Домакините са дванадесети с четири точки и в предишната си среща завършиха 1:1 с Дунав. „Белите“ заемат единадесетата позиция с пет точки, след като участваха в голово шоу срещу Лудогорец, приключило при резултат 4:4.

От 9:30 часа ЦСКА 1948 приема Дунав. Двата отбора ще търсят завръщане към победите. „Червените“ загубиха с 1:2 от Национал и са на 15-ото място с четири точки. Русенци са тринадесети със същия актив, след като направиха 1:1 със Септември.

По същото време лидерът ЦСКА се изправя срещу Спартак 1918. „Армейците“ имат 16 точки и продължават без поражение, а в шестия кръг постигнаха категорична победа с 4:0 като гости на Ботев Пловдив. Спартак е шести с 12 точки и пристига в София след убедителен успех с 4:1 над Шипка Старс.

Три срещи са с начален час 10:00. Черно море приема Ботев Пловдив във Варна. „Моряците“ са девети с осем точки и завършиха 1:1 с Локомотив Пловдив в предишния кръг. „Канарчетата“ заемат петото място с 13 точки, но ще трябва да реагират след поражението от ЦСКА.

Марица се изправя срещу Локомотив Пловдив в градско дерби. Домакините са десети с шест точки и спечелиха драматично с 4:3 при гостуването си на Локомотив София. „Черно-белите“ заемат седмата позиция с десет точки след равенството с Черно море.

Левски приема Локомотив София на помощното игрище на стадион „Георги Аспарухов“. „Сините“ са трети с 14 точки и остават без загуба, като имат и най-добрата защита в групата с едва три допуснати попадения. В миналия кръг те завършиха 1:1 с Етър. Локомотив София е четиринадесети с четири точки след поражението от Марица.

От 11:30 часа Лудогорец е домакин на Етър. Разградчани са четвърти с 13 точки и ще се опитат да се върнат към победите след атрактивното равенство 4:4 със Славия. Великотърновци се намират на осмата позиция с осем точки и в предишния кръг взеха точка срещу Левски.

Програмата завършва от 12:00 часа с двубоя между Шипка Старс и Национал. Домакините все още нямат спечелена точка и са допуснали 23 гола в първите си шест срещи. Национал е втори с 15 точки и само на една зад лидера ЦСКА. Столичани влизат в мача след победа с 2:1 над ЦСКА 1948.

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