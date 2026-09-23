Гол след гол: Вижте всички попадения от шестия кръг в Елитната група до 15 години

Шестият кръг в Елитната група до 15 години предложи резултатни и оспорвани двубои, в които бяха отбелязани общо 33 попадения. Голове имаше във всяка една от осемте срещи.

Най-зрелищен бе двубоят между Славия и Лудогорец, завършил при резултат 4:4. Марица (Пловдив) спечели драматично гостуването си на Локомотив (София) с 4:3, ЦСКА победи Ботев (Пловдив) с 4:0, а Спартак (Варна) се наложи с 4:1 над Шипка Старс.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от шестия кръг на първенството.

Насладете се на головете от шестия кръг в Елитната група до 15 години!

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google