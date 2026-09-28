Възстановяването - невидимата част от развитието на младия футболист

Когато говорим за развитието на млад футболист, обикновено мислим за тренировките – техника, скорост, сила, мачове и допълнителна работа.

Но има още един ключов фактор, който често остава на заден план - възстановяването.

Формулата всъщност е проста:

ТРЕНИРОВКА → ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ → АДАПТАЦИЯ → РАЗВИТИЕ

Тренировката дава стимула. Възстановяването позволява на организма да стане по-силен и по-устойчив.

Младият футболист не е „малък възрастен“

Между 12 и 19 години организмът преминава през огромни промени. Кости, мускули, сухожилия, нервна система и координация продължават да се развиват.

Затова двама футболисти на една и съща възраст могат да реагират напълно различно на еднакво натоварване. Особено в периодите на бърз растеж индивидуалният подход е изключително важен.

Сънят е част от тренировката

За младите спортисти сънят е едно от най-важните средства за възстановяване. Той влияе върху мускулите, нервната система, концентрацията, имунитета и физическата адаптация.

Юношите обикновено се нуждаят от около 8–10 часа сън.

Футболист, който ляга в полунощ и става в 6:30 часа за училище, може да има огромно желание за тренировка. Това обаче не означава, че организмът му е възстановен.

Натоварването не е само футбол

Училище. Домашни. Пътуване. Тренировка. Мачове. Социален живот. Психическо напрежение.

Всичко това е част от ежедневното натоварване на младия футболист.

Затова въпросът не трябва да бъде само „Колко тренира?“, а и „Има ли достатъчно време да се възстанови?“

Горивото също има значение

Младият футболист едновременно расте, тренира и се възстановява. Това изисква достатъчно енергия.

Основата е проста – балансирано хранене с въглехидрати, белтъчини, плодове и зеленчуци, както и добра хидратация.

След тренировка организмът има нужда от храна и течности. Не са необходими задължително скъпи спортни продукти – често нормалното, редовно и качествено хранене е напълно достатъчно.

Повече невинаги означава по-добре

Допълнителната тренировка не е автоматично крачка напред.

Когато натоварването е прекалено голямо, а възстановяването недостатъчно, могат да се появят умора, спад във формата, раздразнителност, проблеми със съня, болки и загуба на желание за футбол.

Затова правилният въпрос не е:

„Може ли да тренира още?, a Може ли да се възстанови от още една тренировка?“

Болката не трябва да се крие

Продължителната умора, честите болки и травми, проблемите със съня или внезапният спад в желанието за тренировки са сигнали, които не трябва да бъдат пренебрегвани.

Младите футболисти не бива да бъдат учени, че да играеш през болката винаги е признак на характер. Понякога най-разумното решение е почивката или консултацията със специалист.

Родителят не е вторият треньор

След мач детето невинаги се нуждае от анализ защо не е подало, защо не е тичало повече или защо е било сменено.

Родителят има друга важна роля – да осигури среда за сън, хранене, почивка и подкрепа.

А треньорът трябва да знае не само колко добре играе футболистът, но и в какво състояние е той.

Понякога един прост въпрос – „Как си днес?“ – може да бъде изключително важен.

Възстановяването не е лукс

Не са необходими десетки добавки, ежедневни масажи и скъпи процедури.

Основата остава:

СЪН + ХРАНЕНЕ + ХИДРАТАЦИЯ + ПРАВИЛНО НАТОВАРВАНЕ + ПОЧИВКА + ДОБРА КОМУНИКАЦИЯ

Развитието на един млад футболист е маратон, а не спринт.

Понякога най-доброто решение не е още една тренировка.

Понякога е още един час сън.

Понякога е добро хранене.

Понякога е ден почивка.

Защото целта не е детето просто да бъде по-добър футболист днес. Целта е след години да бъде здраво, силно и готово за изискванията на професионалния футбол.

Възстановяването не е пауза от развитието. То е част от него.

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