Възстановяването - невидимата част от развитието на младия футболист

Когато говорим за развитието на млад футболист, обикновено мислим за тренировките – техника, скорост, сила, мачове и допълнителна работа.
Но има още един ключов фактор, който често остава на заден план - възстановяването.
Формулата всъщност е проста:
ТРЕНИРОВКА → ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ → АДАПТАЦИЯ → РАЗВИТИЕ
Тренировката дава стимула. Възстановяването позволява на организма да стане по-силен и по-устойчив.
Младият футболист не е „малък възрастен“
Между 12 и 19 години организмът преминава през огромни промени. Кости, мускули, сухожилия, нервна система и координация продължават да се развиват.
Затова двама футболисти на една и съща възраст могат да реагират напълно различно на еднакво натоварване. Особено в периодите на бърз растеж индивидуалният подход е изключително важен.
Сънят е част от тренировката
За младите спортисти сънят е едно от най-важните средства за възстановяване. Той влияе върху мускулите, нервната система, концентрацията, имунитета и физическата адаптация.
Юношите обикновено се нуждаят от около 8–10 часа сън.
Футболист, който ляга в полунощ и става в 6:30 часа за училище, може да има огромно желание за тренировка. Това обаче не означава, че организмът му е възстановен.
Натоварването не е само футбол
Училище. Домашни. Пътуване. Тренировка. Мачове. Социален живот. Психическо напрежение.
Всичко това е част от ежедневното натоварване на младия футболист.
Затова въпросът не трябва да бъде само „Колко тренира?“, а и „Има ли достатъчно време да се възстанови?“
Горивото също има значение
Младият футболист едновременно расте, тренира и се възстановява. Това изисква достатъчно енергия.
Основата е проста – балансирано хранене с въглехидрати, белтъчини, плодове и зеленчуци, както и добра хидратация.
След тренировка организмът има нужда от храна и течности. Не са необходими задължително скъпи спортни продукти – често нормалното, редовно и качествено хранене е напълно достатъчно.
Повече невинаги означава по-добре
Допълнителната тренировка не е автоматично крачка напред.
Когато натоварването е прекалено голямо, а възстановяването недостатъчно, могат да се появят умора, спад във формата, раздразнителност, проблеми със съня, болки и загуба на желание за футбол.
Затова правилният въпрос не е:
„Може ли да тренира още?, a Може ли да се възстанови от още една тренировка?“
Болката не трябва да се крие
Продължителната умора, честите болки и травми, проблемите със съня или внезапният спад в желанието за тренировки са сигнали, които не трябва да бъдат пренебрегвани.
Младите футболисти не бива да бъдат учени, че да играеш през болката винаги е признак на характер. Понякога най-разумното решение е почивката или консултацията със специалист.
Родителят не е вторият треньор
След мач детето невинаги се нуждае от анализ защо не е подало, защо не е тичало повече или защо е било сменено.
Родителят има друга важна роля – да осигури среда за сън, хранене, почивка и подкрепа.
А треньорът трябва да знае не само колко добре играе футболистът, но и в какво състояние е той.
Понякога един прост въпрос – „Как си днес?“ – може да бъде изключително важен.
Възстановяването не е лукс
Не са необходими десетки добавки, ежедневни масажи и скъпи процедури.
Основата остава:
СЪН + ХРАНЕНЕ + ХИДРАТАЦИЯ + ПРАВИЛНО НАТОВАРВАНЕ + ПОЧИВКА + ДОБРА КОМУНИКАЦИЯ
Развитието на един млад футболист е маратон, а не спринт.
Понякога най-доброто решение не е още една тренировка.
Понякога е още един час сън.
Понякога е добро хранене.
Понякога е ден почивка.
Защото целта не е детето просто да бъде по-добър футболист днес. Целта е след години да бъде здраво, силно и готово за изискванията на професионалния футбол.
Възстановяването не е пауза от развитието. То е част от него.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google