Зидан: Подготвяме се отговорно

Селекционерът на Франция Зинедин Зидан обеща да направи промени за двубоя от Лигата на нациите срещу Белгия. "Петлите" спечелиха с 1:0 срещу Турция в петък с попадение на звездата си Килиан Мбапе, но той получи контузия и се завърна в Реал Мадрид.

"Със сигурност ще има промени. Ще видите утре колко ще бъдат те. Трябва да е ясно, че играем много мачове в кратък период от време, а освен това пътуваме, така че ще се наложи да направим ротация. Подготвяме се отговорно и въпреки че нямаме много време за тренировки, пак ни остава видеото", каза той.

Мачът в Брюксел ще бъде втори за французите в рамките на четири дни, а след това те посрещат Италия в петък и Белгия в понеделник.

"Белгийците също са с нов треньор в лицето на Марк ван Бомел, но разполагат със страхотен отбор и се справиха добре на Световното първенство. Знаем, че ни чака труден мач, но точно заради това той е интересен. Ние сме голям отбор и обичаме големите мачове, а този е именно такъв", добави Зидан.

Dernier entraînement avant Belgique-France dans le Stade Roi Baudouin de Bruxelles 🇧🇪



Rendez-vous demain 👊 pic.twitter.com/7D7HzFIsWF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 27, 2026

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