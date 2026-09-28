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Живко Бояджиев: Лошото е, че не взимаме точки

  • 28 сеп 2026 | 07:36
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Живко Бояджиев: Лошото е, че не взимаме точки

В Аксаково, едноименния тим се наложи с 3:2 над Олимпик (Варна) за първи успех от началото на сезона. Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.

Първа победа за Аксаково
Първа победа за Аксаково

Живко Бояджиев от треньорския щаб на варненци коментира пред клубния сайт.

„Няма как да не сме доволни от начина на игра. Лошото е, че не взимаме точки. При 1:1 имахме добри положения. При едно от тях се забави малко нашия състезател, взеха ни топката и те поведоха с 2:1. След това ни вкараха и трети гол. Накрая върнахме едно попадение, но вече беше късно за повече“. 

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