Дубълът на Черно море победи Олимпик

Черно море II (Варна) спечели символичното си гостуване на Олимпик (Варна) с 2:0. Срещата е от шестия кръг на Североизточната Трета лига. Стана интригуващ и динамичен двубой. Симеон Желязков уцели гредата на Олимпик през първото полувреме. „Моряците“ изковаха успеха след почивката. Четвърт час след нея, Кристиан Михайлов центрира, Мартин Пенчев свали топката и Николай Илиев я насочи в мрежата. Десетина минути преди края, Димитър Кичуков центрира и Кристиян Михайлов реализира с глава второто попадение.

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