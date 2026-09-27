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Бриаторе преговарял 6 месеца с бившия технически шеф на Мерцедес

  • 27 сеп 2026 | 14:03
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Флавио Бриаторе потвърди пред вестник Corriere dello Sport, че е водил 6-месечни „тайни преговори“, за да върне във Формула 1 бившия технически шеф на Мерцедес Майк Елиът.

Британецът не е работил във Формула 1 от 2023, когато напусна Мерцедес, но миналата седмица Алпин обяви, че той ще е новият главен технически директор.

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Бриаторе обясни пред изданието, че е работил с най-добрите технически шефове във Формула 1: Рос Браун, Пат Саймъндс и Джеймс Алисън и уточни, че фигура от такъв калибър е много важна за развитието на техническия екип на всеки отбор.

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Елиът смени точно Алисън като технически директор в Мерцедес през 2021 и беше начело на екипа, създал противоречивата и неуспешна концепция за автомобил с „нулеви“ въздушни кутии. В крайна сметка, Алисън се върна на поста си през април 2023, а Елиът напусна Мерцедес през октомври същата година.

„Беше трудно - тайни преговори, които продължиха 6 месеца - обясни Бриаторе. - Но Майк се реши заради агресивната ни програма за развитие на колата. Работил съм с най-добрите - Рос Браун, Пат Саймъндс и Джеймс Алисън, знам, че ни трябва първокласен технически експерт, за да расте екипът ни и да привличаме други инженери в тима.“

Елиът прекара 12 години в Мерцедес, а от Алпин припомниха, че той има принос за спечелването на 8 световни титли при пилотите и още 8 при конструкторите.

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Снимки: Gettyimages

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