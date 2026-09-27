Георги Радев: Закономерно равенство

1:1 приключиха Септември (Драгоево) и гостуващия му Бенковски (Исперих). Срещата е от седмия кръг на Североизточната Трета лига.

Септември (Драгоево) и Бенковски завършиха наравно

Георги Радев, треньор на Септември коментира пред Sportal.bg.

„Закономерно равенство. Стана отворен двубой, с положения пред вратите. Доволен съм, че през втората част изнесохме играта по-напред и повече атакувахме. Бенковски е опитен отбор с добри футболисти. Очаквам да запазим мотивацията, желанието и да продължим възходящо в представянето си“.

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