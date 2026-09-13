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  3. Септември (Драгоево) победи Рилци

Септември (Драгоево) победи Рилци

  • 13 сеп 2026 | 00:40
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Септември (Драгоево) победи Рилци

В кв.Дивдядово, Шумен, Септември (Драгоево) се наложи с 4:2 над гостуващия му Рилци (Добрич). Срещата е от петия кръг на Североизточната Трета лига. Вихрено начало на двубоя. Гюрсел Осман изведе добричкия тим напред още в 4-ата минута. След 180 секунди обаче Даниел Димитров възстанови равенството. След четвърт час, Мартин Кирилов също разтресе мрежата на домакините. Те обаче направи бърз обрат. Първо Васил Касабов изравни в 27-ата минута. В 32-ата точен беше Йоан Маринов. Той се разписа и десетина минути преди края на мача.

Поздравявам футболистите ни за мъжката игра, проявения характер и себераздаването им, коментира пред Sportal.bg треньора Георги Радев.

Снимка: fcriltsi.com

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