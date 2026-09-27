Росен Крумов: Имаме кадрови проблеми, а в сряда ни чака още един мач

Председателят на Управителния съвет на ОФК Костинброд Росен Крумов сподели мнението си след загубата с 0:1 от Балкан (Ботевград).

„Първото полувреме играхме по-слабо, през второто ударихме две греди, изпуснахме 2 положения, те едно. После направихме една много груба грешка отзад, която доведе до поражението“, каза Крумов.

През тази седмица „сините“ изиграха два двубоя, а същото ги чака и през следващата.

„Ще направим всичко възможно да спечелим срещу ЦСКА III, обаче имаме кадрови проблеми, а в сряда ни чака още един мач с Балкан за Купата на Аматьорската лига“, добави Росен Крумов.

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