Росен Крумов: Имаме кадрови проблеми, а в сряда ни чака още един мач

Председателят на Управителния съвет на ОФК Костинброд Росен Крумов сподели мнението си след загубата с 0:1 от Балкан (Ботевград).
„Първото полувреме играхме по-слабо, през второто ударихме две греди, изпуснахме 2 положения, те едно. После направихме една много груба грешка отзад, която доведе до поражението“, каза Крумов.
През тази седмица „сините“ изиграха два двубоя, а същото ги чака и през следващата.
„Ще направим всичко възможно да спечелим срещу ЦСКА III, обаче имаме кадрови проблеми, а в сряда ни чака още един мач с Балкан за Купата на Аматьорската лига“, добави Росен Крумов.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google