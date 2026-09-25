Росен Крумов: Излизаме за победа

Едноименният тим на Костинброд приема утре Балкан (Ботевград). Срещата е от деветия кръг на Югозападната Трета лига.

„Излизаме за победа. Това е най-нормалното когато играем на нашия стадион. Наясно сме, че ще е труден мач. Вече играхме и загубихме турнирен двубой от този съперник. Балкан е корав противник, който може да повали всеки. Не е обаче непреодолим. Ако изиграем 90-те минути с пределна концентрация имаме добри шансове за успех“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.

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