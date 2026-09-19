ОФК Костинброд бие в Петрич

Едноименният тим на Костинброд надви в Петрич местния Беласица с 1:0. Срещата е от осмия кръг на Югозападната Трета лига. Даниел Гогов осигури трите точки в 85-ата минута. Тогава Християн Бориславов проби по левия фланг и подаде, а Гогов насочи топката в мрежата с прецизен удар. Заслужен успех за гостите, с оглед събитията на терена. Още в началото Аспарух Смилков тресна гредата, а удар на Гогов беше спасен от стража на домакините. Към края на първото полувреме, петричани също можеха да вкарат. След почивката футболист от Костинброд вкара гол, но съдията не го зачете, отсъждайки засада.

Снимка: ofckostinbrod.com

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