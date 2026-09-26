Илия Груев за Люксембург: Много добре трябва да си дадем сметка с какви играчи разполагат

Илия Груев сподели вижданията си за двубоя между България и Люксембург от турнира Лига на нациите. Той се спря пред репортер на Sportal.bg и изрази оптимизъм преди сблъсъка.

"Винаги позитивни са очакванията ми. В последните години резултатите не са такива, каквито ни се иска, но аз винаги съм бил позитивен, но нищо не може да промени мнението ми. Не мисля, че е изненада, ако Люксембург играе добре. Виждате с какви футболисти разполагат. Много добре трябва да си дадем сметка с какви играчи разполагат. Имат натурализирани португалци. Аз имам в Дюселдорф Мигел Гонзалвес. Той е футболист на нашия отбор и ще ми е приятно да го видя. Аз се чувствам добре. Илия Груев-младши се чувства също добре. Тази контузия му помогна да работи повече за физическите си качества. Надявам се да е здрав занапред и да показва това, на което е способен".

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