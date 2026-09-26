Черно море спечели срещу Дунав в приятелски мач

Черно море победи Дунав с 1:0 в контролна среща на стадион „Тича“. Двата отбора направиха добра проверка по време на паузата в първенството.

Дунав привлече халф

Първите минути на срещата бяха равностойни. Постепенно „моряците“ взеха инициативата и организираха няколко добри атаки. В 34-ата минута пробивът отдясно на Мигел Барандаш бе спрян със сетни усилия от вратаря на гостите, но най-съобразителен се оказа Хорхе Падиля, който хладнокръвно откри резултата – 1:0.

В 45-ата минута далечен удар на Иван Тасев бе париран от вратаря на „драконите“.

Второто полувреме започна с доста промени в съставите на двата отбора, както и с натиск на домакините. Постепенно гостите се окопитиха и на свой ред организираха няколко опасни атаки, които обаче бяха неутрализирани от стабилната защита на Черно море. В отбраната на „моряците“ отлично се представи младият централен защитник Георги Венциславов.

За Черно море в срещата не взеха участие Живко Атанасов, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Село Сидни и Емануел Няголов.

Черно море – стартов състав: Дамян Христов, Ертан Томбак, Венцеслав Керчев, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Берк Бейхан, Идрис Бунаас, Иван Тасев, Хорхе Падиля, Мигел Барандаш, Александър Тодоров.

/Пламен Трендафилов/

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