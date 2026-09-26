Георги Чиликов: Много съм доволен от контролата

Треньорът на Дунав (Русе) Георги Чиликов говори след поражението на тима с 0:1 от Черно море в контролна среща, която се игра на "Тича".

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"Много съм доволен от контролата, защото имахме нужда от тази контрола за играчите, които не са играли много. И то се пролича, че имаме голям проблем с футболната динамика и агресия за футболисти, които не са играли. Това беше полезно за тях в голяма част. Добра контрола.



Благодаря на Черно море за всичко и продължаваме напред. Имаме контузени играчи, които трябва да се оправят. Това е истината. Не, те са в добро състояние. Момчетата са тренирали сериозно, всичко е било сериозно, но има играчи, които не са взели много голямо участие и контузени. Това е големият проблем, че има трима-четирима основни играчи, които са ни много важни, а са контузени.



През последните седмици се лекуват, доизлекуване, недоизлекувани и трябва сега в този период да ги излекуваме. Това е най-важното за мен", заяви Чиликов

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