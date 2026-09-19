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България допусна обрат срещу Германия и е аут от ЕвроВолей - на живо с отзивите след мача
  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  3. Дамян Христов: Гледаме на тази точка позитивно

Дамян Христов: Гледаме на тази точка позитивно

  • 19 сеп 2026 | 21:00
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Дамян Христов: Гледаме на тази точка позитивно

Вратарят на Черно море Дамян Христов говори след равенството 1:1 срещу Арда (Кърджали) в двубой от 10-ия кръг на efbet Лига.

Арда и Черно море си размениха по един бърз гол
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"Труден мач! Гледаме на тази точка позитивно. Както можеше да си тръгнем с пълния актив от точки, така можеше и да загубим. Добре е, че си тръгваме с точка. Адаптацията ми премина успешно. Чувствам се много добре във Варна. Благодаря на всички в клуба, че ме приеха по най-добрия начин. Всеки мач излизаме, за да дадем най-доброто от себе си. Тренираме и се раздаваме на всяка тренировка и мач.

Паузата идва в правилния момент. Имаме нужда от няколко дни, за да си изчистим главите", заяви Христов.

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