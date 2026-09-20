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  3. Илиан Илиев: Не се излиза лесно от такава ситуация

Илиан Илиев: Не се излиза лесно от такава ситуация

  • 20 сеп 2026 | 09:10
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Наставникът на Черно море Илиан Илиев заяви след равенството в Кърджали, че е добре, че "моряците" са взели точка с оглед ситуацията, в която се намират.

"Добре е, че взехме точка с оглед ситуацията, в която се намираме. От началото до изравняването бяхме отборът, който контролираше играта и създаде повече ситуации за гол", коментира Илиев.

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"От към работа в защита нашите играчи дадоха максимума."

"Имам големи съмнения относно фаула срещу Керчев, който беше даден за изравняването. След изгонването ентусиазма мина от другата страна. Арда създаде няколко ситуации, които можеха да решат в края", добави той.

"Аз съм доволен от характера, който футболистите демонстрираха. Знаем, че можем много повече с топка. Имахме и добри ситуации, които създадохме. Нормално е да се опитваме да играем по-сигурно в защита."

"Точката може да я приемем за реална, ако приемем тези условности. Като себераздаване да, но знаем, че футболистите могат повече. Имаше реакция, но от тази ситуация не се излиза лесно."

"Трябва да работим за отбора и да си върнем самочувствието. Ние трябва да си вземем поуки", каза още Илиан Илиев.

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