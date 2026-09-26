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Алекс Красюк пред Sportal.bg: България е вторият ми дом, Европейското беше историческо

  • 26 сеп 2026 | 15:05
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Дългогодишният мениджър на Олександър Усик - Алекс Красюк - говори пред Sportal.bg по време на последния състезателен ден от Европейското първенство по бокс в София. Красюк е посланик на турнира, заедно с Владимир Кличко, като сподели, че България вече е вторият му дом и е изключително развълнуван за бъдещето на спорта у нас.

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"България се превърна във втори дом за мен", каза Красюк пред микрофона на Sportal.bg. "Живея тук, децата ми ходят на училище тук и сега България е като втора родина за мен. Благодарен съм на страната и на хората ѝ, които се отнасят с мен като с брат.

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Що се отнася до турнира, слава на Бога и на хората, които отговаряха за него. Българската федерация по бокс, Красимир Инински, Милена, целият им екип и всички, които участваха от страна на European Boxing, свършиха наистина изключителна работа. Те организираха тук, в София, толкова важно първенство по аматьорски — или, да кажем, олимпийски — бокс на световно ниво. Просто невероятно. Огромни благодарности на всички, които отговаряха за организацията.

Европейското тук е историческо събитие. И ще обясня защо. Това не са празни думи. За първи път в историята турнирът се провежда с одобрението и под надзора на новата организация European Boxing. Това е първото.

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Второ, занимавам се с бокс вече повече от 22 години и не си спомням европейско първенство да е имало толкова широко телевизионно отразяване. Мисля, че зрителите в над 40 държави имат възможност да гледат на живо по телевизията всички двубои. Това е резултат от свършената работа за популяризирането на бокса — за да става любимият ни спорт все по-популярен, да привлече повече млади хора, които да започнат да тренират, да се трудят, да печелят медали за страните си и да бъдат пример за здравословен начин на живот", каза Красюк, а пълното му изказване вижте във видеото.

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