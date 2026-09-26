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Четирима българи се окичиха с медали на Спешъл Олимпикс в Сараево

  • 26 сеп 2026 | 02:54
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Четирима българи се окичиха с медали на Спешъл Олимпикс в Сараево

Българските участници се представиха изключително силно на Световното отворено първенство по джудо на Спешъл Олимпикс в Сараево.

Престижното състезание събра 130 спортисти с интелектуални затруднения от 18 държави, които премериха сили в адаптирано джудо в зала „Хотел Хилс Арена“ в столицата на Босна и Херцеговина. Събитието се проведе в рамките на официалния международен форум IJF World Veterans and Kata Championships.

Състезанието се превърна в истински празник, който изкара на преден план уменията, уважението, приятелството и приобщаването на всяко едно ниво на възможности.

Нашите шампиони показаха изключителна сила, воля и дисциплина, извоювайки следните отличия за България:

Марио Апостолов – златен медал
Юри Стоянов – сребърен медал
Георги Бошикьов – бронзов медал
Любен Николов – бронзов медал

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