Четирима българи се окичиха с медали на Спешъл Олимпикс в Сараево

Българските участници се представиха изключително силно на Световното отворено първенство по джудо на Спешъл Олимпикс в Сараево.
Престижното състезание събра 130 спортисти с интелектуални затруднения от 18 държави, които премериха сили в адаптирано джудо в зала „Хотел Хилс Арена“ в столицата на Босна и Херцеговина. Събитието се проведе в рамките на официалния международен форум IJF World Veterans and Kata Championships.
Състезанието се превърна в истински празник, който изкара на преден план уменията, уважението, приятелството и приобщаването на всяко едно ниво на възможности.
Нашите шампиони показаха изключителна сила, воля и дисциплина, извоювайки следните отличия за България:
Марио Апостолов – златен медал
Юри Стоянов – сребърен медал
Георги Бошикьов – бронзов медал
Любен Николов – бронзов медал