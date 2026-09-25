Том Дилън: Нашата роля в Световен бокс е да гарантираме почтеността в спорта

Главният секретар на организацията Световен бокс, Том Дилън, застана пред камерата на Sportal.bg за специално интервю в края на Европейското първенство по бокс. Припомняме, че за първи път в историята на българския спорт страната ни е домакин на шампионат на Стария континент по бокс за възрастовите групи мъже и жени.

Ето как коментира организацията на историческото събитие Дилън:

"Много съм впечатлен от начина, по който протича събитието. Мисля, че организационният комитет свърши чудесна работа с провеждането на първото европейско първенство тук, в София"

Дилън коментира и олимпийското бъдеще на бокса.

" Бих казал, че за Европа това е последното голямо събитие, преди квалификациите да започнат догодина. Затова е много важно националните отбори да се подготвят. Резултатите от това първенство ще се зачитат и за световната ранглиста, и при поставянето на боксьорите, което ще има значение за световното първенство догодина. World Boxing беше създадена, за да върне бокса в Олимпийските игри, защото имаше опасност той да отпадне. Нашата роля е да гарантираме почтеността в спорта и да не допуснем възможности за манипулирането му. Работим усилено за това всеки ден и разширяваме екипа си. Когато започнах през март, бях сам в офиса. Сега сме седем души. Искаме да разполагаме с всички необходими инструменти, за да бъдат успешни не само игрите в Лос Анджелис, но и тези в Бризбън и след тях."

Вижте цялото интервю с Дилън тук:

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