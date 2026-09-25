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Красимир Инински: Зарадвахме цяла България, вече мислим за Олимпийските игри

  • 25 сеп 2026 | 22:03
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Президентът на БФ Бокс Красимир Инински сподели мнението си за завършилото Европейско първенство в София и очерта целите пред федерацията оттук нататък.

“Радостен съм, че първенството завърши по този начин и направихме цяла България щастлива с първото място на Радослав Росенов. Благодаря както на Радо, така и на треньорите и на целия екип. Винаги изживявам мачовете емоционално. Боксът е моят живот и това е диагноза, за която няма лечение”, заяви щастливият Инински.

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“Получихме много похвали за организацията на Европейското първенство. То беше историческо и първото, на което мъже и жени се състезаваха на едно място. Трябва да се стремим да надграждаме както като представяне, така и като представяне”, продължи шефът на родния бокс.

“Дали можем да приемем и Световно първенство? Защо не? Там изискванията са други, а ще трябва и помощ от държавата. На този етап това е напълно достатъчно. Сега целта ни е да се представим достойно на Олимпиадата”, добави Инински.

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