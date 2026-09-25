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Президентът на европейския бокс: Трябва да призная, че съм щастлив и горд да работя с БФ Бокс

  • 25 сеп 2026 | 19:25
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Президентът на Европейски бокс Ларс Бровил застана пред камерата на Sportal.bg минути преди финалите на Европейското по бокс за мъже и жени в София.

Бровил сподели впечатленията си от организацията на турнира в "Асикс Арена" и битките:

"Днес е финалният ден. Боксьорите на ринга заслужават бурни аплодисменти, защото се състезаваха в продължение на две седмици. Видяхме оспорвани двубои и национални федерации, чиито представители се представиха на най-високо ниво. Гордея се с това. Поставихте много висок стандарт. Ще бъде трудно следващите организатори да достигнат същото ниво. Смятам, че можем да приемем същото ниво като минимум, но на друга федерация ще ѝ бъде трудно да организира събитие с толкова много боксьори и толкова много национални федерации. Участват 40 национални федерации — нещо, което не сме виждали досега. Гордеем се с това"

Шефът на Европейския бокс сподели и за усилията на новосъздадената организация Световен бокс да запази бокса в олимпийските игри:

"Мога да Ви кажа напълно откровено, че всеки ден работим изключително усилено, за да запазим бокса в олимпийската програма. Това е важно за развитието на спорта от най-ниското ниво и за самите състезатели. Важно е мястото на бокса в олимпийската програма да бъде гарантирано и след игрите в Лос Анджелис. Все още не сме напълно признати членове. Имаме още цели за постигане и неща за подобряване, но се движим в правилната посока и всеки ден работим адски усилено, за да успеем"

Вижте цялото интервю с Бровил тук:

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