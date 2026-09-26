Упамекано за Зидан: Всички му се възхищаваме

Френският национален защитник Дайо Упамекано заяви, че всики в държавния тим се възхищават на новия селекционер Зинедин Зидан. „Всички му се възхищавахме, докато растяхме, така че за мен е удоволствие и голяма радост, че мога да се уча от него“, коментира Упамекано.

Ерата "Зидан" започна с мъчна победа срещу Турция и контузия на Мбапе

„Той владее играта до съвършенство, така че ще бъде трудно да повторим това, на което е способен той“, каза още защитникът. Воденият от Зидан нациионален отбор на Франция се наложи над Турция с 1:0 като гост в Коджаели в първия си мач от новия сезон в турнира Лига на нациите.

Мбапе напусна лагера на Франция, контузията му не е безобидна

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages