Женският Монтана спечели последните си две контроли

Женският баскетболен шампион на България Монтана 2003 спечели последните си два контролни мача преди началото на новия сезон.

В последната проверка от подготовката тимът надделя над Будучност (Черна гора) с 80:74 (20:16, 21:22, 17:25, 22:11) в сръбската столица Белград.

Най-резултатна стана Ндиома Кейн с 17 точки, 13 добави Борислава Денчева. С по 11 точки за победата допринесоха Радостина Христова и Даниела Уолън.

Ден по-рано Монтана 2003 победи като гост и РАС Баскет (Сърбия) със 77:70.

На 2 октомври е и първата официална среща за сезона на шампионките, който приемат Студио Загреб (Хърватия) на старта в Адриатическата лига.



СНИМКА: bgbasket.com

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