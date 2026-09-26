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От над 100 милиона долара зависи краят на сезона във Формула 1

  • 26 сеп 2026 | 12:21
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Подреждането на календара за края на сезона във Формула 1 зависи и от изключително много пари, които световният шампионат ще спечели или ще загуби. Затова и потвърждаването или анулирането на състезателните уикенди в Катар и Абу Даби.

Според непотвърдена информация, таксите за провеждането на двете състезания в Близкия изток са сумарно 113 милиона долара. Но тези пари ще бъдат преведени от местните организатори на Формула 1, ако надпреварите ги има.

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Също така, с допълнителните приходи от реклами на пистите, допълнителни състезания и други, общата сума от последните два кръга за сезона отскача на 180 милиона долара.

В същото време, ако „Имола“ влезе в календара като финал или предпоследно състезание, това ще донесе на Формула 1 около 25 милиона долара.

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Точно тази разлика в сумите обяснява предпочитанията на Формула 1 да проведе двете финални надпревари в Персийския залив.

Окончателното решение обаче зависи от условията за сигурност, които ще гарантират организаторите на участниците, медиите и феновете. ФОМ работи пряко с Външното министерство на Великобритания по тази линия, а кметът на Имола Марко Паниери вече обяви, че пистата в Италия се готви активно да приеме старт от Формула 1.

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Снимки: Gettyimages

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