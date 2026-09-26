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Ръсел: В края останах без мощност

  • 26 сеп 2026 | 16:18
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Джордж Ръсел спечели надпреварата за Гран При на Азербайджан по възможно най-драматичния начин, триумфирайки с аванс от само 0.1 секунда пред Макс Верстапен в Баку.

След състезанието британецът обясни, че в края е останал без мощност, защото е намалим при минаването през зоната с жълт флаг в 15-ия завой. Този жълт флаг беше изкаран заради удара на Валтери Ботас, който се заби челно в предпазните стени.

Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен
Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен

„Страхотно е да се върна на най-високото стъпало на подиума. Искам да кажа огромно благодаря на отбора, че продължи да вярва в мен в трудните моменти и ми помогна да се върна. Гордея се от уикенда, който направих.

„Първата половина на състезанието беше доста спокойна, отварят разлика. При рестарта, когато Макс беше зад мен, си помислих „това няма да е лесно“, той кара невероятно. Когато се появи жълтият флаг в края, аз вдигнах и когато натиснах, нямах турбо, така че нямах мощност и Макс почти ме изпревари. Щеше да е жалко, но като цяло страхотен уикенд.

„Мисля, че опитът с тези нови коли и стилът на пилотиране, който прилагам след лятната пауза, ми помагат да ставам по-силен. Чувствам се повече като себе си, така че това е наистина страхотно.

„Планът ми до края на сезона е да спечеля всяко състезание. Съотборникът ми имаше страхотен сезон, досега беше безупречен, но сега навлизаме в заключителните моменти. Но аз ще се фокусирам върху себе си. Ако продължа да регистрирам такива представяния като това от този уикенд, независимо как завърши сезонът, аз ще съм щастлив, защото беше наистина труден период за мен и усещам, че сега излизам от другата страна“, каза Ръсел.

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Снимки: Gettyimages

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