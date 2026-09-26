Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Азербайджан

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Азербайджан, която беше спечелена от Джордж Ръсел пред Макс Верстапен и Исак Хаджар:

Андреа Кими Антонели – 302 точки Джорд Ръсел – 236 Люис Хамилтън – 199 Ландо Норис – 186 Шарл Леклер – 179 Макс Верстапен – 163 Оскар Пиастри – 120 Исак Хаджар – 86 Лиам Лоусън – 59 Пиер Гасли – 41 Арвид Линдблад – 37 Франко Колапинто – 27 Оливър Беарман – 20 Габриел Бортолето – 10 Нико Хюлкенберг – 7 Естебан Окон – 7 Карлос Сайнц – 7 Алекс Албон – 5 Фернандо Алонсо – 3 Юки Цунода – 1 Ланс Строл – 0 Валтери Ботас – 0 Серхио Перес – 0

Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages