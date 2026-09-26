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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Азербайджан

  • 26 сеп 2026 | 16:06
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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Азербайджан, която беше спечелена от Джордж Ръсел пред Макс Верстапен и Исак Хаджар:

  1. Андреа Кими Антонели – 302 точки

  2. Джорд Ръсел – 236

  3. Люис Хамилтън – 199

  4. Ландо Норис – 186

  5. Шарл Леклер – 179

  6. Макс Верстапен – 163

  7. Оскар Пиастри – 120

  8. Исак Хаджар – 86

  9. Лиам Лоусън – 59

  10. Пиер Гасли – 41

  11. Арвид Линдблад – 37

  12. Франко Колапинто – 27

  13. Оливър Беарман – 20

  14. Габриел Бортолето – 10

  15. Нико Хюлкенберг – 7

  16. Естебан Окон – 7

  17. Карлос Сайнц – 7

  18. Алекс Албон – 5

  19. Фернандо Алонсо – 3

  20. Юки Цунода – 1

  21. Ланс Строл – 0

  22. Валтери Ботас – 0

  23. Серхио Перес – 0

Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен
Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред Верстапен
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Снимки: Gettyimages

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