Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Азербайджан

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Азербайджан, която беше спечелена от Джордж Ръсел пред Макс Верстапен и Исак Хаджар:
Андреа Кими Антонели – 302 точки
Джорд Ръсел – 236
Люис Хамилтън – 199
Ландо Норис – 186
Шарл Леклер – 179
Макс Верстапен – 163
Оскар Пиастри – 120
Исак Хаджар – 86
Лиам Лоусън – 59
Пиер Гасли – 41
Арвид Линдблад – 37
Франко Колапинто – 27
Оливър Беарман – 20
Габриел Бортолето – 10
Нико Хюлкенберг – 7
Естебан Окон – 7
Карлос Сайнц – 7
Алекс Албон – 5
Фернандо Алонсо – 3
Юки Цунода – 1
Ланс Строл – 0
Валтери Ботас – 0
Серхио Перес – 0
Джордж Ръсел спечели в Баку със само 0.1 секунда пред ВерстапенДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages