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Верстапен с нов двигател за състезанието в Баку, няма да има наказание

  • 26 сеп 2026 | 11:35
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Отборът на Ред Бул смени няколко компонента, включително двигателя с вътрешно горене и турбокомпресора, в колата на Макс Верстапен преди старта на днешната Гран При на Азербайджан.

Ще се възползва ли Ръсел от шанса да се върне в битката за титлата?
Ще се възползва ли Ръсел от шанса да се върне в битката за титлата?

Вчера нидерландецът имаше проблем с работата на задвижващата система на своя болид по време на квалификацията в Баку и остана едва осми в нея, въпреки че по време на тренировките показа много силно темпо. Поради тази причина от Ред Бул са решили да направят тези промени, които няма да донесат наказание на техния пилот.

Какво се обърка за Макс Верстапен в квалификацията?
Какво се обърка за Макс Верстапен в квалификацията?

От една страна всички сменени компоненти са част от лимитираното ограничение за сезона, а не са допълнителни. От друга те са били сменени след получаване на разрешение от страна на ФИА и съответно няма нарушение на правилата за закрит парк.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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