Кой ще е най-голямата заплаха за Джордж Ръсел в Баку?

След като спечели полпозишън за Гран при на Азербайджан, Джордж Ръсел посочи Макс Верстапен като най-сериозната заплаха за състезанието му, но не пропусна да се пошегува със забележителното завръщане на съотборника си в Мерцедес, Андреа Кими Антонели, на „Монца“.

Подобен сценарий може да се повтори, тъй като Антонели се удари в стената по време на втората си бърза обиколка в първата част на квалификацията (Q1). Инцидентът повреди предното му окачване, кормилната уредба, както и предното ляво колело и гума. Той опита да се върне в бокса, но състезателният му инженер Питър Бонингтън му нареди да спре болида.

Four different teams occupy the front four spots on the grid 👀#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/6f5eThkWyK — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

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Антонели вече беше записал достатъчно бърза обиколка, за да продължи към Q2, но не успя да участва в сесията и първоначално бе класиран на 16-о място на стартовата решетка. Верстапен оглави третата свободна тренировка в петък, но в квалификацията беше възпрепятстван от проблем с двигателя с вътрешно горене, което на свой ред се отрази на електрическата му мощност. Това го остави на осмо място в крайното класиране.

„Смятам, че Верстапен ще бъде заплаха и очевидно не можем да отписваме Кими“, заяви Ръсел.

„Знаете, той стартира 19-и на „Монца“, а сега е 16-и. Така че, да, този път би трябвало да поведе с няколко обиколки по-рано...“

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Пилотите на Макларън, Оскар Пиастри и Ландо Норис, бяха най-бързи в първите опити в Q3. Нито един от тях обаче не намери отговор на темпото на Ръсел, който подобри времето си в последните си две обиколки, въпреки че използваше един и същ комплект меки гуми, докато съперниците му сложиха нови. Норис блокира гуми и пропусна завой 3 в последния си опит, предизвиквайки за кратко жълт флаг, но обиколката на Верстапен вече беше провалена от проблемите с двигателя му.

Това остави Шарл Леклер от Ферари на второ място, макар и на впечатляващите 0,837 секунди зад Ръсел. Съотборникът на Верстапен в Ред Бул, Исак Хаджар, който се завърна след контузия, се класира четвърти, въпреки че не беше в полезрението на Ръсел.

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„Като погледна вчерашната тренировка, мисля, че Верстапен беше най-голямата заплаха“, каза Ръсел.

„Но всъщност не знаем. Макларън също поднесоха голяма изненада в началото на Q3.“

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В момента Ръсел изостава с 81 точки от съотборника си в шампионата при пилотите и спешно се нуждае от рестарт на сезона си след скорошните разочарования – особено на „Монца“, където Антонели му отне победата, след като стартира 19-и. Запитан дали този уикенд представлява възможност за него да се завърне в битката и дали Антонели може би започва да показва признаци на напрежение, Ръсел се опита да овладее очакванията.

„Не си спомням много грешки, които е допуснал този сезон“, каза той.

„Когато погледнете всяка шампионска кампания, дори и при победителите, има грешки по пътя.“

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„Продължавам да вярвам и да се боря, докато вече не е възможно. Но не чувствам никакво напрежение. Чувствам вълнение всеки път, когато вляза в колата, просто защото се чувствам по-уверен в себе си.“

„Когато тази увереност започне да се натрупва, това е като възходящ цикъл. И обратното, когато си в неизгодна позиция, започваш да губиш тази увереност и тогава започваш да прекрачваш границите повече.“

„И тогава се случват грешките. Но той е безупречен този сезон. Това е първата му грешка в квалификационна сесия за цялата година.“

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Снимки: Gettyimages