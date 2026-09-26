Рафа Ходар срази Бублик и изведе Европа напред

20-годишният испански талант Рафаел Ходар направи феноменален дебют на "Лейвър Къп" в Лондон. В третия мач от откриващия ден в залата „О2“ младокът категорично надигра опитния представител на Отбора на света Александър Бублик с 6:2, 6:3. С този успех Ходар донесе важна точка и изведе Отбора на Европа с преднина от 2:1 срещу Отбора на света.

Срещата започна равностойно, като двамата тенисисти си размениха по два гейма до 2:2 в първия сет. От този момент нататък обаче на корта имаше само един играч. Ходар влезе в невероятна серия и спечели 8 поредни гейма, за да затвори първия сет с 6:2 и да поведе с 4:0 във втората част.

Казахстанецът Бублик, известен със своя атрактивен и непредвидим стил, така и не намери отговор на стабилната игра от форхенд и отличния сервис на младия испанец. В крайна сметка Ходар задържа преднината си до края и затвори мача за 1 час и 24 минути, потвърждавайки отличната си форма през настоящия сезон, в който вече балансът му в ATP тура е 38 победи и 15 загуби.

Доминацията на Ходар предизвика сериозни реакции сред легендарните имена около корта. Неговият съродич Карлос Алкарас бурнo аплодираше всяка спечелена точка през първия сет от скамейката на Отбора на Европа, преди да се прибере в съблекалнята, за да се подготви за предстоящия си мач на двойки.

Капитанът на европейците Яник Ноа и неговият заместник Тим Хенман не криеха задоволството си от представянето на младока. На трибуните в зала „О2“ присъстваше и самият Роджър Федерер, който изгледа с голям интерес триумфа на испанеца. В същото време капитанът на Отбора на света Андре Агаси бе видимо впечатлен от зрялостта и категоричното превъзходство, показани от Ходар срещу един от основните му състезатели.

Победата на Ходар даде преднина от 2:1 за Отбора на Европа след първите три мача поединично. Според регламента на Купа „Лейвър“ всяка победа в първия ден носи 1 точка за съответния отбор. Във втория ден победителите получават по 2 точки, а в последния трети ден всяка победа се оценява с 3 точки. Краен победител в надпреварата е тимът, който пръв достигне до 13 точки.

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Снимки: Gettyimages