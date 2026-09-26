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Алкарас и Меншик увеличиха преднината на Европа в "Лейвър Къп"

  • 26 сеп 2026 | 04:44
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Алкарас и Меншик увеличиха преднината на Европа в "Лейвър Къп"

Първият ден от деветото издание на "Лейвър Къп" в Лондон завърши с категорична победа за Отбора на Европа, който си осигури аванс от 3:1 точки срещу Отбора на света. В последния мач за вечерта Карлос Алкарас и Якуб Меншик се наложиха над Александър Бублик и Тейлър Фриц с 6:4, 6:4 след 1 час и 27 минути игра.

Въпреки че Алкарас почти не участва в надпревари на двойки в ATP тура и за Купа „Дейвис“, той отново доказа, че е най-добрият тенисист на корта в този формат на "Лейвър Къп". За втора поредна година испанецът и Якуб Меншик спечелиха карето за Европа, повтаряйки успеха си от Сан Франциско 2025, когато надиграха Тейлър Фриц и Алекс Микелсен.

С този успех балансът на Алкарас в турнира вече възлиза на впечатляващите 7 победи и 2 загуби, като той е донесъл общо 16 точки за тима си и има статистика от 4:1 успеха в срещите на двойки. Следващият му планиран ангажимент от календара е участието на ATP турнира в Токио.

Един от най-големите акценти във вечерната сесия бе дебютът на младия Рафаел Ходар. Испанецът сътвори истински фурор, побеждавайки Александър Бублик с 6:2, 6:3. В хода на двубоя Ходар влезе в страхотна серия от осем поредни спечелени гейма, а от скамейката си спечели горещата подкрепа и адмирациите на Карлос Алкарас. Голямото събитие бе изгледано на живо и в присъствието на съоснователя на турнира и легенда на световния тенис Роджър Федерер.

В дневната сесия Каспер Рууд откри с победа за Европа над Франсиско Серундоло след драматичен обрат с 6:7, 6:4, 10:8. Впоследствие Брандън Накашима изравни за Отбора на света, надделявайки над Якуб Меншик с 6:1, 3:6, 10:7, преди вечерните мачове да наклонят везните изцяло в полза на европейците.

Програмата за събота предвижда Алкарас да излезе на корта в мач на сингъл. Според регламента на надпреварата, всички победи във втория ден носят по две точки, докато неделните успехи се оценяват с по три точки в борбата за крайната победа.

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Снимки: Gettyimages

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