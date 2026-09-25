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БНТЦ бе домакин на третото държавно първенство по тенис за хора с интелектуални затруднения

  • 25 сеп 2026 | 20:46
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БНТЦ бе домакин на третото държавно първенство по тенис за хора с интелектуални затруднения

На базата на Българския национален тенис център се проведе третото държавно първенство по тенис за хора с интелектуални затруднения. В рамките на три дни атлети от тенис клубове от цялата страна се състезаваха по правилата на Спешъл Олимпикс.

Първенството беше организирано от Българската федерация по тенис в партньорство със Спешъл Олимпикс България, в рамките на програмата на Министерството на младежта и спорта за развитие на спорта за хора с увреждания.

В първенството се включиха представители на четири клуба – ТК Локомотив (Пловдив), ТК Августа Траяна (Стара Загора), ТК Бароко (София) и ТК Каратанчева (София).

Наградите на призьорите връчиха почетният президент на Българската федерация по тенис Стефан Цветков, Георги Дончев и Христо Христозов.

От името на министъра на младежта и спорта Енчо Керязов беше прочетен поздравителен адрес. В него беше изказана признателност към Българската федерация по тенис, треньорите, съдиите, организаторите и всички, които със своя труд и отдаденост допринесоха за успешното провеждане на състезанието.

Българската федерация по тенис последователно разширява своята социална ангажираност и подкрепя инициативи, които използват спорта като средство за приобщаване, равни възможности и активен начин на живот, написаха от централата на официалния си сайт.

Провеждането на държавното първенство за хора с интелектуални затруднения е част от тази политика и показва, че тенисът е спорт за всички - независимо от възрастта, възможностите или индивидуалните предизвикателства. Федерацията ще продължи да подкрепя и развива социални инициативи, които дават възможност на повече хора да бъдат активна част от тенис общността и обществото.

Състезание по индивидуални умения

Жени

1. Лиляна Аврейска – ТК Локомотив (Пловдив), треньор Снежана Плачкова

2. Тянка Георгиева – ТК Августа Траяна"l (Стара Загора), треньор Даниел Петков

3. Мартина Стайкова – ТК Бароко (София), треньор Пресиян Колев

Мъже – 1-ва дивизия

1. Стоян Георгиев – ТК Августа Траяна (Стара Загора), треньор Даниел Петков

2. Николай Пеев – ТК Августа Траяна (Стара Загора), треньор Даниел Петков

3. Мартин Атанасов – ТК Локомотив (Пловдив), треньор Снежана Плачкова

Мъже – 2-ра дивизия

1. Димитър Тенчев – ТК Каратанчева, треньор Георги Георгиев

2. Иван Иванов – ТК Августа Траяна (Стара Загора), треньор Даниел Петков

3. Божидар Александров – ТК Каратанчева, треньор Ивелин Пеева

Индивидуално

Жени

1. Тянка Георгиева – ТК Августа Траяна (Стара Загора), треньор Даниел Петков

2. Мартина Стайкова – ТК Бароко (София), треньор Пресиян Колев

Мъже – 1-ва дивизия

1. Николай Пеев – ТК Августа Траяна (Стара Загора), треньор Даниел Петков

2. Стоян Георгиев – ТК Августа Траяна (Стара Загора), треньор Даниел Петков

Мъже – 2-ра дивизия

1. Димитър Тенчев – ТК Каратанчева, треньор Георги Георгиев

2. Иван Иванов – ТК Августа Траяна (Стара Загора), треньор Даниел Петков

3. Божидар Александров – ТК Каратанчева, треньор Ивелин Пеева

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