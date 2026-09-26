Макенроу избра идеалните състави за Купа „Лейвър“ и остави Алкарас резерва

По време на специалното си участие в подкаста 'Served with Andy Roddick', записано във фен зоната на Купа „Лейвър“ 2026 в Лондон, бившият капитан на Отбора на света Джон Макенроу състави своите идеални отбори за всички времена. В дискусия с Анди Родик той разкри кои биха били неговите фаворити в историческия сблъсък между Европа и Света, като взе някои изненадващи и трудни решения.

При избора на Отбора на Европа за всички времена, изборът за първите места бе очевиден: „Голямата тройка“ в лицето на Новак Джокович, Рафаел Надал и Роджър Федерер. Към тях Макенроу добави германската легенда Борис Бекер, шведския майстор Стефан Едберг и британеца Анди Мъри.

Голямата изненада дойде при въпроса за Карлос Алкарас. Въпреки че Макенроу определи младия испанец като най-завършения играч за възрастта си, той го остави извън основната шестица. Американецът призна, че Европа разполага с изключително „дълбока скамейка“ и че отпадането на имена като Бьорн Борг, Иван Лендъл и Матс Виландер прави избора адски труден. В крайна сметка Макенроу заяви, че Алкарас „щеше да е адски добър резерва“ („Alcaraz would be a hell of an alternate“) в този звезден състав.

За Отбора на света Макенроу заложи на изпитани американски легенди, които според него притежават необходимия характер и умения за сингъл и двойки. Неговият избор включва Пит Сампрас, Андре Агаси, Джими Конърс, самия Джон Макенроу и водещия на подкаста Родик. Макенроу изтъкна, че Сампрас би бил фантастичен играч на двойки, ако се фокусира върху това, а Агаси е идеален за формата на турнира.

Макенроу бе капитан на Отбора на света от създаването на Купа „Лейвър“ през 2017 г. до 2024 г., преди да предаде щафетата на своя сънародник Андре Агаси. По време на разговора Макенроу сподели своите разсъждения за това как доминацията в световния тенис се е изместила към Европа през последните десетилетия. Той призна с усмивка, че е щял с удоволствие да бъде капитан през 70-те и 90-те години на миналия век, когато американският и извъневропейският тенис разполагаха с пълно превъзходство на кортовете.

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