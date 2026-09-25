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Безупречен Адриан Андреев се класира за полуфиналите в Пловдив

  • 25 сеп 2026 | 22:12
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Безупречен Адриан Андреев се класира за полуфиналите в Пловдив

Адриан Андреев постигна пета поредна победа и се класира за полуфиналите на сингъл на силния международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 75 в Пловдив с награден фонд 97 640 евро. Надпреварата се провежда на кортовете на ТК "Локомотив".

25-годишният Андреев, който преди това записа две победи в квалификациите и две в основната схема, разгроми с 6:1, 6:2 Исан Алмасан Валиенте (Испания) за час и 34 минути игра.

Българинът спечели шест поредни гейма от 0:1 до 6:1, за да вземе убедително първия сет. Андреев допусна пробив още в първия гейм на втората част, но спечели следващите пет гейма, за да поведе с 5:1 по пътя към крайната победа с 6:2.

Адриан Андреев спечели българското дерби срещу Иван Иванов в Пловдив
Адриан Андреев спечели българското дерби срещу Иван Иванов в Пловдив

След страхотното си представяне Андреев заработи 26 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е под №819.

За място на финала Андреев ще играе срещу Йонас Форейтек (Чехия). Срещата е трета на централния корт и ще започне около 16:00 часа.

БФТ отправя покана към всички тенис клубове и любители на спорта да посетят турнира и да бъдат част от публиката, която ще подкрепи Адриан Андреев в битката му за финала. Надпреварата предоставя отлична възможност на младите ни тенисисти да се докоснат до едни от най-добрите ни състезатели и да наблюдават отблизо тенис на високо международно ниво.

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева излиза в събота от 11:00 часа в полуфиналната си среща на сингъл. Тя ще играе за място във финала срещу поставената под №4 Кайса Хенеман (Швеция).

Янева на 1/2-финал в Пловдив след победа в българското дерби с Енчева
Янева на 1/2-финал в Пловдив след победа в българското дерби с Енчева

Поставената под №1 в схемата Янева победи днес на четвъртфиналите друга националка – Лидия Енчева, със 7:5, 6:3. Това беше трета поредна победа за 19-годишната Янева на турнира, без да загуби сет. За българката това е осми пореден успех, след като през миналата седмица спечели титлата на турнира от същата категория W50 в Пазарджик.

Без българско участие ще бъде финалът в надпреварата на двойки. На полуфиналите Лидия Енчева и Ива Иванова отстъпиха с 6:7(5), 6:2, 3:10 на поставените под №4 шведки Селин Хенеман и Нели Тараба Валберг.

Поставените под №3 Росица Денчева и Аня Станкович (Сърбия) загубиха с 2:6, 2:6 от водачките в схемата Оана Гаврила (Румъния) и Сапфо Сакелариди (Гърция).

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