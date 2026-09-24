Роджър Федерер за "Лейвър Къп": Европа е фаворит, но Светът не бива да се подценява

Роджър Федерер, съосновател на "Лейвър Къп", се завръща в зала „О2“ в Лондон като зрител за деветото издание на отборния турнир, което ще се проведе от 25 до 27 септември. Именно в тази зала през 2022 г. швейцарската легенда изигра последния мач в кариерата си. Преди началото на сблъсъка между Отбора на Европа и Отбора на света, 20-кратният шампион от Големия шлем сподели очакванията си за надпреварата и даде своята прогноза.

В интервю преди турнира Федерер посочи тримата тенисисти, които очаква с най-голям любопитство на корта. Сред тях е 20-годишният американски дебютант Лърнър Тиен. Младият състезател направи впечатляващ пробив през 2026 г., изкачвайки се до №13 в световната ранглиста на ATP след четвъртфинали на Откритото първенство на Австралия и Индиън Уелс, полуфинал в Монреал и втора кариерна титла в Женева.

Останалите двама играчи, специално отбелязани от Федерер, са лидерите на европейците Карлос Алкарас и Александър Зверев. През 2026 г. Зверев спечели две титли от Големия шлем - Ролан Гарос и US Open, и за първи път ще участва в "Лейвър Къп" като действащ шампион от Големия шлем. Карлос Алкарас пък излиза за своето трето поредно участие в турнира, след като през лятото игра финал на Уимбълдън.

"Не бих казал, че имам конкретен мач, който очаквам с нетърпение. Просто ще ми е приятно да видя някои играчи, които преди това не съм гледал на живо. Като Лърнър Тиен, например. Нямам търпение да го видя да дебютира за "Лейвър Къп". За мен винаги е удоволствие да гледам и Алкарас. Зверев, с двете си титли от Големия шлем тази година, е в страхотна серия и ще бъде страхотно да го видя да играе отново на живо", заяви Федерер.

Според Маестрото Отборът на Европа влиза като фаворит на хартия, а подкрепата на публиката в Лондон ще бъде допълнително предимство. Въпреки това швейцарецът отправи предупреждение, че Отборът на света не бива да бъде подценяван, припомняйки тяхната победа с 15-9 в Сан Франциско миналата година.

"Отборът на Света е наистина силен през последните няколко години, определено не е за подценяване, въпреки че на хартия Отборът на Европа изглежда като фаворит, това е моето мнение, каза той. - Тъй като все още не знаем съвсем какви са мачовете и съставите, докато говоря, бих избрал отбор Европа. Играейки у дома тук, в Европа, мисля, че ще бъдат в по-добра форма. Това е само моето лично мнение."

Капитаните на двата тима отново са легендите Яник Ноа (Европа, с вицекапитан Тим Хенман) и Андре Агаси (Свят, с вицекапитан Пат Рафтър). В състава на Европа до Зверев и Алкарас се нареждат Флавио Коболи, Каспер Рууд, Якуб Меншик и Рафаел Ходар. Отборът на света е представен от Алекс де Минор, Тейлър Фриц, Лърнър Тиен, Александър Бублик, Брандън Накашима и Франсиско Серундоло.

Отборът на Света трябваше да нанесе промени в състава си поради липсата на финалиста от US Open Бен Шелтън и контузения Томи Пол, като техни заместници са Брандън Накашима и Франсиско Серундоло. Този уикенд извън корта остават и първите двама в ранглистата - Яник Синер и Новак Джокович.

Турнирът започва в петък, 25 септември, с четири срещи — три мача на сингъл и един на двойки във вечерната сесия. Според регламента на "Лейвър Къп" всяка победа в първия ден носи по една точка за победителя, като за краен успех са необходими общо 13 точки през трите дни от надпреварата.

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