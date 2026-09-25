Агаси насърчи Бублик преди старта на "Лейвър Къп"

Преди началото на Купа „Лейвър“ 2026 в зала „О2“ в Лондон капитанът на Отбора на света Андре Агаси обясни каква важна задача си е поставил спрямо дебютанта Александър Бублик. Легендарният американски тенисист сподели, че се опитва да напомни на казахстанеца колко добър играч е всъщност и че не е нужно постоянно да балансира на ръба на риска, за да постига победи.

Агаси призна, че много харесва усмивката и харизматичната личност на Бублик, но откровено допълни, че не е фен на неговия форхенд ретур. Според капитана разнообразието и непредвидимостта в играта на представителя на Казахстан са изключително оръжие, стига да бъдат комбинирани с контролирана агресия.

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„Можеш да си вързан с въже и да се измъкваш, а това говори само колко си добър. Нека помним, че има още шест начина да спечелиш тенис мач“, подчерта Агаси. Според него тенисистите са на 100% от възможностите си едва три пъти в годината, а през останалото време са „100% от онзи процент, който са“ в конкретния ден. Затова всеки, който се стреми към ненужно съвършенство, трябва просто да си спомни класата си.

Bublik privé de service à la cuillère à la Laver Cup !



🎙️💬 « Concernant le spectacle, j'ai signé des documents avec André Agassi et Pat Rafter dans lesquels je m'engage à ne jamais servir à la cuillère et à ne pas sourire après les points. Les règles sont très strictes pour moi… pic.twitter.com/6WZuhalGjx — Alexander Bublik Fan (@Bublik_Fan) September 24, 2026

В момента Бублик заема №21 в световната ранглиста и има една титла през този сезон — спечелена в Хонконг през януари, а Агаси не спести и градивни критики към неговия манталитет и пълна отдаденост на корта.

Контрапункт на сериозните думи на капитана бе самата реакция на Бублик. С характерното си чувство за хумор той се шегуваше относно правилата в отбора, въведени от Агаси и Пат Рафтър.

Бублик заяви, че вече е „подписал документи“ с тях никога да не изпълнява сервис отдолу и да не се усмихва след спечелена точка. Той се шегува, че дисциплината е „много строга“ и че самият той се е превърнал в „човека за заяждане“ в състава на Отбора на света.

В първия ден от надпреварата Бублик очаква сериозно натоварване. На сингъл той излиза срещу Рафаел Жодар, а в мача на двойки ще си партнира с Тейлър Фриц срещу дуета на Отбора на Европа Якуб Меншик и Карлос Алкарас.

Турнирът „Лейвър Къп“ 2026 се провежда от 25 до 27 септември в зала „О2“ в Лондон. Отборът на света влиза спечели надпреварата в последното ѝ издание.

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