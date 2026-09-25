Бублик се шегува с Агаси: Подписах едни документи...без сервис отдолу и без усмивки

Александър Бублик не се нуждаеше от много време, за да накара всички в Отбора на света да усетят присъствието му на „Лейвър Къп“.

Заемащият 21-во място в ранглистата на АТР тенисист ще направи своя дебют в турнира този уикенд в Лондон, където ще играе под ръководството на капитана на Отбора на Света Андре Агаси. Казахстанецът, известен със своя артистизъм на корта, се пошегува със себе си в типичния си стил по време на пресконференцията на отбора преди събитието в зала „O2“.

„Подписах едни документи (с Андре) никога да не изпълнявам сервис отдолу тук, да не се усмихвам след точки, така че за мен правилата са много строги“, пошегува се Бублик. „Но аз дойдох, за да покажа добър тенис и да донеса малко смях.“

Агаси насърчи Бублик преди старта на "Лейвър Къп"

От своя страна, членът на „АТП №1 Клуб“ Агаси се опита да омаловажи влиянието си върху Отбора на Света и по-специално ролята си за триумфа на „Лейвър Къп“ през 2025 г. срещу Отбора на Европа в Сан Франциско. Това беше първото участие на Агаси като капитан на Отбора на света.

„Не ми приписвайте победата, човече. Аз си върша работата, като гледам да не преча на тези момчета“, каза Агаси на репортер, който го попита за победата през 2025 г. „Те са тук с причина. Но това, което ще кажа, е, че беше уникално преживяване за мен, такова, на което не бях сигурен как да реагирам. И това някак ме накара да осъзная с каква интензивност съм живял в собствената си глава, докато играех, защото емоциите бяха моят враг.“

Двама от играчите в шестчленния състав на Агаси и помощника му Патрик Рафтър в момента са в топ 10 на световната ранглиста. Световният номер 9 Алекс де Минор ще се опита този уикенд да запази перфектния си баланс на сингъл в „Лейвър Къп“. Австралиецът е спечелил и трите си мача, които е изиграл при победите на Отбора на Света в Лондон през 2022 г. и миналата година в Сан Франциско, и побърза да отдаде дължимото на Агаси и Рафтър за триумфа през 2025 г.

„Точно това е толкова специално в този турнир“, каза Де Минор. „Да имаш две абсолютни легенди до корта, от чиито умове можеш да черпиш знания цяла седмица. Мисля, че те извлякоха най-добрия тенис от мен. В крайна сметка, това е поредното отборно състезание, което аз искрено харесвам, и имаме страхотна група момчета около нас. Мисля, че можем да нанесем сериозни щети.“

Франсиско Серундоло и Каспер Рууд ще играят в откриващия мач на турнира. След този двубой Брендън Накашима ще направи своя дебют за Отбора на Света в мач на сингъл срещу Якуб Меншик.

Наред с Бублик и Накашима, Лърнър Тиен е третият дебютант в състава на Отбора на Света.

„Аз съм най-младият тук, но до мен има няколко момчета, които също са тук за първи път. Така че мисля, че е страхотно“, каза Тиен, попитан как се адаптира към средата в Отбора на Света. „Не съм единственият дебютант, но мисля, че е чудесно също, че имаме и по-опитни момчета, които помагат на всички ни. Аз просто наистина се наслаждавам на отборните състезания. Мисля, че съм показвал най-добрия си тенис именно в такива турнири, така че съм много развълнуван.“

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