Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Чехия победи Испания на полуфиналите на тенис турнира "Били Джийн Кинг"

  • 25 сеп 2026 | 20:37
  • 233
  • 0
Чехия победи Испания на полуфиналите на тенис турнира "Били Джийн Кинг"

Шампионката на "Уимбълдън" Линда Носкова и Каролина Мухова спечелиха мачовете си на сингъл, за да изведат Чехия до победа с 2:0 срещу Испания в полуфиналите на отборния тенис турнир за жени "Били Джийн Кинг Къп". 

Чехкините ще срещnат или Украйна, или шампионките от последните две години Италия. 

Мухова, която загуби срещу Носкова във финала на "Уимбълдън", даде тон на победата на чехкините с успех със 7:5, 6:3 срещу Джесика Бузас Манейро в първия двубой на сингъл. След това Носкова, шеста в ранглистата на УТА, надви Кристина Букса със 7:6(5), 6:2, за да гарантира успеха на 11-кратните шампионки от Чехия.  

Полуфиналът между Италия и Украйна е насрочен за събота. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Борис Бекер подкрепи Карлос Алкарас в битката срещу късните мачове в тениса

Борис Бекер подкрепи Карлос Алкарас в битката срещу късните мачове в тениса

  • 25 сеп 2026 | 16:47
  • 564
  • 0
Бен Шелтън пропуска турнира в Токио заради физическа умора

Бен Шелтън пропуска турнира в Токио заради физическа умора

  • 25 сеп 2026 | 16:30
  • 534
  • 0
Лоша новина за феновете на Яник Синер

Лоша новина за феновете на Яник Синер

  • 25 сеп 2026 | 15:18
  • 5728
  • 4
Янева на 1/2-финал в Пловдив след победа в българското дерби с Енчева

Янева на 1/2-финал в Пловдив след победа в българското дерби с Енчева

  • 25 сеп 2026 | 13:12
  • 983
  • 0
Алкарас смени визията след намеса на Саша Зверев

Алкарас смени визията след намеса на Саша Зверев

  • 25 сеп 2026 | 11:06
  • 1620
  • 2
Бублик се шегува с Агаси: Подписах едни документи...без сервис отдолу и без усмивки

Бублик се шегува с Агаси: Подписах едни документи...без сервис отдолу и без усмивки

  • 25 сеп 2026 | 10:09
  • 1493
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия

Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия

  • 25 сеп 2026 | 20:29
  • 29507
  • 174
Той успя! Радослав Росенов е европейски шампион за мъже!

Той успя! Радослав Росенов е европейски шампион за мъже!

  • 25 сеп 2026 | 20:08
  • 11024
  • 10
Чака се пълен стадион в синьо! Левски намали цените на билетите в Лига Европа

Чака се пълен стадион в синьо! Левски намали цените на билетите в Лига Европа

  • 25 сеп 2026 | 20:34
  • 7645
  • 6
Димитров: Целта е поставена от президента - класиране за Лига "Б"

Димитров: Целта е поставена от президента - класиране за Лига "Б"

  • 25 сеп 2026 | 16:40
  • 19359
  • 73
Полша е на финал на Евроволей 2026, след като се справи със Словения

Полша е на финал на Евроволей 2026, след като се справи със Словения

  • 25 сеп 2026 | 19:44
  • 17554
  • 10
Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

  • 25 сеп 2026 | 17:24
  • 21450
  • 74