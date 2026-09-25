Чехия победи Испания на полуфиналите на тенис турнира "Били Джийн Кинг"

Шампионката на "Уимбълдън" Линда Носкова и Каролина Мухова спечелиха мачовете си на сингъл, за да изведат Чехия до победа с 2:0 срещу Испания в полуфиналите на отборния тенис турнир за жени "Били Джийн Кинг Къп".

Чехкините ще срещnат или Украйна, или шампионките от последните две години Италия.

Мухова, която загуби срещу Носкова във финала на "Уимбълдън", даде тон на победата на чехкините с успех със 7:5, 6:3 срещу Джесика Бузас Манейро в първия двубой на сингъл. След това Носкова, шеста в ранглистата на УТА, надви Кристина Букса със 7:6(5), 6:2, за да гарантира успеха на 11-кратните шампионки от Чехия.

Полуфиналът между Италия и Украйна е насрочен за събота.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google